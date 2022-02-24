Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin ilk "Şahin Göz" hakemi Serdar Sumer oldu
Uluslararası tenis hakemi Serdar Sumer, Türkiye'nin ilk "şahin göz" hakemi olmaya hak kazandı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Uluslararası hakemlerimizden Serdar Sumer "FoxTenn" ve "Hawkeye" elektronik inceleme eğitimlerinde başarılı olup, şahin göz hakemi (Review official) brövesini almaya hak kazandı." ifadelerine yer verildi.
Serdar Sumer, yeni unvanıyla ilk görevini Katar ATP 250 çeyrek final maçlarında (Marin Cilic-Karen Kachanov ve Davidovich Fokina- Bautista Agut) yaptı.
Türkiye'nin İlk Şahin Göz Hakemi Serdar Sumer Oldu— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) February 22, 2022
Uluslararası hakemlerimizden Serdar Sumer “FoxTenn” ve “Hawkeye” elektronik inceleme eğitimlerinde başarılı olup şahin göz hakemi (Review official) brövesini almaya hak kazandı.
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