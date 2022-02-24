Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Uluslararası hakemlerimizden Serdar Sumer "FoxTenn" ve "Hawkeye" elektronik inceleme eğitimlerinde başarılı olup, şahin göz hakemi (Review official) brövesini almaya hak kazandı." ifadelerine yer verildi.

Serdar Sumer, yeni unvanıyla ilk görevini Katar ATP 250 çeyrek final maçlarında (Marin Cilic-Karen Kachanov ve Davidovich Fokina- Bautista Agut) yaptı.