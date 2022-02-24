Adana Demirspor Antalyaspor'u ağırlayacak
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 44 puanla 4'üncü sırada yer alan Adana Demirspor, 14'üncü sıradaki Antalya temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.
Ligdeki son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Adana Demirspor, Antalya ekibini de yenerek serisini sürdürmek istiyor.
Ligde 25. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü iç sahada 3-0, 26. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor, Adana deplasmanından da üç puanla dönüp çıkışını sürdürmek istiyor.
Sezonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Akdeniz ekibi, haftaya 31 puanla 14. sırada girdi.
Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenmişti.
- 11:00
- 10:59
- 10:57
- 10:56
- 10:56