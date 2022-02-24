Galatasaray Başkan Burak Elmas, dijital platformda yapılan toplantıda sarı-kırmızılı üyelerle bir araya geldi.

Başkan Elmas, toplantıda futbolcu transferlerinde önceki ve kendi döneminde menajerlere ödenen ücretlerle ilgili konuştu.

Elmas, 2015-2022 yılları arasında toplam 39 milyon euro menajer komisyonu ödendiğini ifade etti.

Bu ödemelerin Dursun Özbek döneminde 12 milyon, Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon, Burak Elmas döneminde de 4 milyon euro olduğu belirtildi.

Falcao’nun maliyetn 22.9 milyon euro

Burak Elmas, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’nun maliyetinin 22.9 milyon euro olduğunu aktardı. Bu transfer için 3 menajere toplam 3 milyon 750 bin euro menajerlik ücreti ödendi.

Galatasaray’ın ayrıca Jesse Sekidika için 2 ayrı temsilciye 1 milyon 575 bin euro, Kostas Mitroglou için 2 ayrı temsilciye 700 bin, Jean Michael Seri için 2 ayrı temsilciye 550 bin euro ve Steven Nzonzi için de 3 ayrı temsilciye 600 bin euro ödendi.

Mevcut kadroda olan 2 futbolcu için de toplam 4 temsilciye 1.7 milyon euro ücret ödendiği ifade edildi.