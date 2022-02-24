Haftanın açılış karşılaşmasında Altaş Denizlispor, sahasında Beypiliç Boluspor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27. haftanın programı şöyle:

25 Şubat Cuma:

20.00 Altaş Denizlispor-Beypiliç Boluspor (Denizli Atatürk)

26 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)

19.00 Gençlerbirliği-Balıkesirspor (Eryaman)

27 Şubat Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Nasadoge Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)