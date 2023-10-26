Spor
AA
26.10.2023 10:10
Fenerbahçe Beko Almanya deplasmanında
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek.
[Fotoğraf: AA arşiv]
Münih'teki BMW Park'ta oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.
Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 4. sırada yer alıyor.
Ligde ikişer galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise averajla 10. sırada bulunuyor.