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Spor
AA 26.10.2023 10:10

Fenerbahçe Beko Almanya deplasmanında

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko Almanya deplasmanında
[Fotoğraf: AA arşiv]

Münih'teki BMW Park'ta oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 4. sırada yer alıyor.

Ligde ikişer galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise averajla 10. sırada bulunuyor.

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