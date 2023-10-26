Kasımpaşa İstanbulspor'u ağırlayacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde geride kalan 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 15 puanla 6. sırada girdi.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarına yardımcı antrenör Olcay Demir yönetiminde çıkan İstanbulspor, milli arada Hakan Yakın'ı takımın başına getirdi.

Ligin 9. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden İstanbulspor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Yılport Samsunspor ile yaptığı müsabaka sağanak nedeniyle ertelenen İstanbulspor, geride kalan 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgiyle 5 puan toplayıp 19. sırada haftaya girdi.

İstanbulspor'da sakatlığı bulunan Simon Deli bu mücadelede forma giyemeyecek.

13. randevu

Kasımpaşa ile İstanbulspor, bugüne kadar Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçlarda İstanbulspor, sahadan 8 kez galip ayrıldı. Kasımpaşa ise 2 defa rakibini mağlup etti. 2 müsabaka ise berabere tamamlandı. Geçtiğimiz sezon oynanan mücadelelerde, iki takım da evindeki maçları kazandı.