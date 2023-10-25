Türkiye serbest stilde takımca dünya 2'ncisi oldu

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonanın 3. günü sona erdi.

Nesrin Baş, finale yükseldi

Kadınlar elemelerinde mindere çıkan milli güreşçilerden Nesrin Baş (68 kilo), Rus Vusala Parfianovich'i 3-1 yenerek finale yükseldi. Nesrin, altın madalya için Belaruslu Alina Shauchuk ile karşılaşacak.

Şevval Çayır (55 kilo), yenildiği rakibinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı kazandı. Zehra Demirhan (50 kilo), Ebru Dağbaşı (59 kilo) ve Mehtap Gültekin (76 kilo) ise şampiyonaya veda etti.

Abdullah Toprak ve Oktay Çiftçi bronz madalya kazandı

Serbest stil 57, 65, 70, 79, 97 kiloda ise madalya müsabakaları yapıldı.

Repesaj sonucu 3'üncülük maçına çıkan milli güreşçilerden Abdullah Toprak (65 kilo), Hint Kumar Mohit’i 11-6 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Oktay Çiftçi (97 kilo) de Ermenistan'dan Sergey Sargsyan’ı hükmen yenerek bronz madalya elde etti.

Burak Sinin (70 kilo) ise Gürcistan'dan Giorgi Elbakidze ile karşılaştığı 3'üncülük maçını 5-0 kaybetti.

Şampiyonada yarın kadınlar 50, 55, 59, 68, 76 kilodaki repesaj ve madalya müsabakalarının yanı sıra kadınlar 53, 57, 62, 65, 72 kiloda elemeler ve yarı final maçları yapılacak.

Türkiye, serbest stilde takımca 2'nci oldu

Şampiyonayı 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Serbest Stil 23 Yaş Altı Milli Takımı, 113 puan toplayarak ABD'nin (148 puan) arkasında dünya 2'nciliğine ulaştı.

Serbest stilde Muhammed Gimri altın, Adil Mısırcı gümüş, Abdullah Toprak ve Oktay Çiftçi ise bronz madalya aldı.