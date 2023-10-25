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Spor
AA 25.10.2023 21:37

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas açıklamalarda bulundu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında 26 Ekim Perşembe günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olacak Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas, gruptan çıkmak zorunda olduklarını söyledi.

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas açıklamalarda bulundu
[Fotograf: AA]

Vukas, karşılaşmanın oynanacağı Aspmyra Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Yarın zor bir maç olacak. Kendi sahasında çok iyi oynayan, güçlü, sert bir takıma karşı, geçiş oyununu iyi oynayan bir ekibe karşı oynayacağız. Grupta 1 puanımız var. Bunu yükseltmek istiyoruz. Grupları geçmek zorundayız. Bunun için kazanmaktan başka çaremiz yok."

Ligde ve Avrupa'da istenilen sonuçları alamadıklarını söyleyen siyah-beyazlı futbol adamı, "Futbolda baskı her zaman olur. Biz yarınki maça hazırız. Son haftalarda istenilen sonuçların alınmadığının farkındayız. Adım adım, maç maç yaklaşıp her müsabakayı kazanarak bu durumu düzeltmek zorundayız. Yarın bir galibiyet alıp durumu düzeltmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Vukas, maç öncesi son antrenmanın İstanbul'da yapılması ile ilgili de konuştu.

"Üç günde bir maç yapıyoruz. Sıkışık bir fikstürümüz var. Bu durum için de en doğru kararın bu olduğunu düşündük. Karşımızda zorlu ve saygı duyduğumuz bir takım var."

Galatasaray maçında kaybetmelerine rağmen yeni bir şeyler gösterdiklerini söyleyen Vukas, "Kaybetmek hiçbir zaman iyi bir şey değil. Ben Galatasaray maçında yeni şeyler gösterdiğimizi düşünüyorum. Uzun süre 10 kişi oynadık. Galatasaray gibi bir takım karşı deplasmanda böyle mücadele etmek kolay değil ama bu maçta yeni ve iyi şeyler gösterdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'a katılmaları sonrası oluşan spekülasyonları da değerlendiren Vukas, "Burak hoca yeni bir teknik adam. Yeni bir ekip kurmak istiyordu. Bizi aradı, biz de teklifini seve seve kabul ettik." diye cevapladı.

"Ne yapıp edip ilk galibiyetimizi almak istiyoruz"

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal ise 26 Ekim Perşembe günü zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

"Bunun bilincindeyiz. Grupta iyi durumda değiliz." diyen Ghezzal şu ifadeleri kullandı:

"Son maçımızda Lugano'ya kendi sahamızda kaybettik. Bu mağlubiyeti telafi etmemiz gerekiyor. Bu yüzden yarın tek düşüncemiz 3 puan almak. Yarın ne yapıp edip ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Hava daha soğuk olabilirdi. Kura çekildiği zaman bu mevsimde geleceğimizi biliyorduk. Biz hazırız, maça iyi odaklandık. Bu soğuk bizi daha da motive edebilir. İyi hazırlanmanın ve çalışmanın sonunda galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum. Suni çimde oynamak çok olağan bir durum değil. Zaman zaman nadiren oynanıyor ama biz çok denk gelmiyoruz. Çok kötü zeminlere kıyasla suni çimde oynamayı tercih ederim. Bunlar futbolda küçük detaylar. Kendimi iyi hissediyorum. Çok iyiyim ve mutluyum son 2 maçta 90 dakika oynadığım için. Böyle olunca takıma daha faydalı olduğumu düşünüyorum."

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