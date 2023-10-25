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Spor
AA 25.10.2023 22:55

Milli sporcular Tuba Yakan ve Fatma Naz Yenen finalde

26. Dünya Karate Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Tuba Yakan ve Fatma Naz Yenen finale yükseldi.

Milli sporcular Tuba Yakan ve Fatma Naz Yenen finalde
[AA Arşiv]

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun 2. günündeki müsabakalar tamamlandı.

Tuba Yakan, adını finale yazdırdı

Kadınlar kumite 55 kiloda yarışan Tuba Yakan, Venezuelalı Barbara Perez'i, 61 kiloda tatamiye çıkan Fatma Naz Yenen de Mısırlı Noursin Aly'yi yenerek adını finale yazdırdı.

28 Ekim Cumartesi günü yapılacak finallerde Tuba, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın şampiyonu Bulgar Ivet Goranova, Fatma Naz da son olimpiyatların 3'üncüsü Çinli Gong Li'nin karşısına çıkacak.

Kumite 50 kilodaki ferdi yarışmalarda 6 Avrupa ve bir dünya şampiyonluğu bulunan Serap Özçelik Arapoğlu ise şampiyonaya çeyrek finalde veda etti.

Eray Şamdan 3'üncülük maçına çıkacak

Erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan, yarı finalde Yunan Christos-Stefanos Xenos'a yenilmesi sonucu 3'üncülük maçına çıkmaya hak kazandı. Eray da cumartesi günü Mısırlı Amr Alaa Aboukora ile bronz madalya mücadelesi verecek.

Öte yandan erkekler ferdi kumite elemelerinde mücadele eden milli karateciler Ömer Abdurrahim Özer (67 kilo) ve Enes Bulut'un (75 kilo) madalya şansı kalmadı.

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