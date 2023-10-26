1. Lig'in 10. haftası tek maçla başlayacak

İSTANBUL (AA) -
Haftanın açılış maçında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor'u 11 Nisan Stadı'nda saat 20.00'de ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:
27 Ekim Cuma:
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor (11 Nisan)
28 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Yıldız Entegre Kocaeli)
29 Ekim Pazar:
13.30 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Mümin Özkasap)
16.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Yeni Adana)
16.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor (Eyüp)