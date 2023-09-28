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Spor
TRT HABER/AA 28.09.2023 20:00

Fenerbahçe Başakşehir'i ağırlıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.

Fenerbahçe Başakşehir'i ağırlıyor

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Fenerbahçe Başakşehir'i ağırlıyor

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanın kadrosuna hafif sakatlığı nedeniyle alınmayan Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Taraflar 36. kez karşılaşacak

Süper lig tarihinde taraflar 35 kez karşı karşıya geldi. Bunların 18'ini Fenerbahçe kazanırken, 12'sini de RAMS Başakşehir kazandı. 5 kez ise karşılaşmalar beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli ekip, evinde oynadığı 18 karşılaşmanın 12'sini kazanırken 3'ünü kaybetti. Taraflar 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Lig'de son durum

Fenerbahçe, 15 puanla lig'de ikinci sırada buluyor. Karşılaşmayı kazanması durumunda 18 puanla liderliğe yükselecek.

RAMS Başakşehir ise, ilk 5 haftada 1 maç kazanırken 4 maçtan mağlup ayrıldı. Karşılaşmayı kazanması durumunda 16. sıraya yükselebilir.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Başakşehir: Volkan Babacan, Cemali Sertel, Leo Duarte, Karzev, Lima, Aleksic, Berkay, Deniz, Pelkas, Serdar, Piatek.

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Furkan Ürün

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