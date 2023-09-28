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Spor
DHA 28.09.2023 15:21

Hüseyin Eroğlu: Samsunspor’da güzel 1 yıl geçirdim

Samsunspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Samsun’da görev yapan basın mensuplarıyla vedalaştı. Hüseyin Eroğlu, “Samsunspor’da güzel 1 yıl geçirdim” dedi.

Hüseyin Eroğlu: Samsunspor’da güzel 1 yıl geçirdim
[Fotograf: DHA]

Samsunspor’u geçen sezon 1'inci Lig’de şampiyon yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 5 maçta 1 puan topladı.

Karşılıklı anlaşarak kırmızı-beyazlı takımdan ayrılan Eroğlu, bugün Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

"Çok güzel 1 yıl geçirdim"

Eroğlu, Samsunspor’da çok güzel 1 yıl geçirdiğini söyledi.

“Camianın 11 yıllık hasretini bitirerek, birlikte Süper Lig’e yükseldik. Burada herkesin gönlüne dokunduğumuzu giderken de anladım. Antrenörlükte böyle şeyler olabiliyor. Önemli olan arma ve Samsunpor’un başarısı. Giderken güzel ayrılmak da önemli. Samsunspor’a bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum. Sizleri de tanıdığım için çok mutluyum. Bu başarıda herkes pay sahibi. O yüzden gitmeden önce de Samsun’daki basın mensuplarıyla da vedalaşmak istedim.”

Konuşmanın ardından Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şube Başkanı Avni Demir ve Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, teknik direktör Hüseyin Eroğlu’na Samsun’a ve Samsunpor’a verdiği hizmetlerden dolayı TSYD’nin plaketini hediye etti. 

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