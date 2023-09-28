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Spor
DHA 28.09.2023 15:16

Adana Demirsporlu Belhanda taburcu edildi

Adana Demirspor’un Beşiktaş karşılaşmasında Niang ile çarpışarak sakatlanan ve ilk yarının ardından sol gözünde hafif görme bozukluğu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Belhanda, bu sabah taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Belhanda, 29 Eylül Cuma günü takımın antrenmanına katılacak.

Adana Demirsporlu Belhanda taburcu edildi
[Fotograf: DHA]

Süper Lig'de 3’üncü haftanın erteleme maçında dün Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 4-2 yendi. Maçta mavi lacivertli ekibin ilk golünü atan Younes Belhanda, ilk yarıda takım arkadaşı M'Baye Niang ile çarpıştığı pozisyon sonrası kendini iyi hissetmediğini belirterek devre arasında oyundan alındı.

Maç bitiminde basın mensuplarına açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Belhanda’nın hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

“Belhanda'yı hastaneye gönderdik. Niang'la bir çarpışması oldu, gözlerinde bir problem vardı. İnşallah önemli bir şey yoktur. Niang'da da bir şişme var. O biraz daha devam etti ama onun da başı dönüyordu.”

Taburcu edildi

Sol gözünde hafif bir görme sıkıntısı yaşadığı öğrenilen Belhanda, geceyi kontrol amaçlı hastanede geçirdi. Bu sabah doktorların kontrolünün ardından durumunun iyi olduğu ve sağlığında kalıcı bir sıkıntı olmadığı görülen Belhanda, işlemlerin ardından taburcu edildi. Evinde istirahate çekilen Faslı yıldızın 29 Eylül Cuma günü takımla birlikte antrenmana çıkacağı öğrenildi. 

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