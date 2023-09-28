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Spor
AA 28.09.2023 15:10

Milli yüzücü Derin Toparlak Sırbistan'da altın madalya kazandı

Milli sporcu Derin Toparlak, Sırbistan'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli yüzücü Derin Toparlak Sırbistan'da altın madalya kazandı
[Fotograf: AA]

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, 5000 metre açık su yarışında rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı.

Milli yüzücü, iki hafta önce Yunanistan'ta düzenlenen 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda 200 metre paletli yüzme yarışında da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Milli sporcu, şampiyonluk sonrası açıklama yaptı.

"Ben her yorulduğumda bayrağımızın göndere çekilişini düşünürüm ve enerji bulurum. Bu başarıda bana her zaman destek olan antrenörüm Canberk Babaoğlu'na aileme, kulübüme ve desteğini esirgemeyen Türk milletine teşekkür ederim."

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