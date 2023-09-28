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Spor
AA 28.09.2023 14:00

Filenin Efeleri Paris 2024 için sahaya çıkacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda mücadele edecek.

Filenin Efeleri Paris 2024 için sahaya çıkacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Japonya'da 30 Eylül-8 Ekim'de düzenlenecek B Grubu'nda ilk 2'ye girmeye çalışacak

Filenin Efeleri, ev sahibi Japonya'nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak.

Milli takımın TSİ maç programı şöyle:

30 Eylül Cumartesi: 07.00 Türkiye-Sırbistan

1 Ekim Pazar: 04.00 Türkiye-Slovenya

3 Ekim Salı: 10.00 Türkiye-ABD

4 Ekim Çarşamba: 13.30 Türkiye-Japonya

6 Ekim Cuma: 04.00 Türkiye-Finlandiya

7 Ekim Cumartesi: 04.00 Türkiye-Mısır

8 Ekim Pazar: 07.00 Türkiye-Tunus

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