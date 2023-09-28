Milli sporcular Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın başlayacak ve 1 Ekim Pazar günü sona erecek şampiyonada büyükler ile gençler kategorisinde Türkiye'nin 8 sporcu ve 6 ekiple temsil edileceği belirtildi.
Türkiye'nin parakürek ekibiyle de ilk kez şampiyonada yer alacağı ifade edildi.
Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nda milli takımda şu isimlerin mücadele edecek:
Kadınlar tek çifte (CW1X): Ebru Akınal
Erkekler tek çifte (CM1X): Fatih Ünsal
Karışık iki çifte (CMIX2X): Onata Kazaklı-Aslıhan Naran Akkay
19 yaş altı kadınlar tek çifte (CJW1X): İrem Üstündağ
19 yaş altı erkekler iki çifte (CJM2X) : Arda Berat Çekeçeker-Semi Yağız Al
Parakürek karışık iki çifte (PR3CMIX2X): İrem Üstündağ-Muharrem Dakın.