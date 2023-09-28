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Spor
AA 28.09.2023 12:55

Mersin'de plaj voleybolu heyecanı yaşanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde organize edilen Pro Beach Tour Mersin Etabı, 29 Eylül Cuma günü başlayacak.

Mersin'de plaj voleybolu heyecanı yaşanacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi Plajı'nda 29 Eylül-1 Ekim'de gerçekleştirilecek organizasyona, 12 kadın ve 14 erkek plaj voleybol takımı katılacak.

Turnuvada toplamda 200 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Pro Beach Tour Mersin Etabı'nda 7 ülkeden sporcuların mücadele edeceğini belirtti.

Taşkın, seyirci girişinin ücretsiz olacağı organizasyon için Kızkalesi'ne servis hizmeti sağlanacağını, müsabakaların sonunda konserlerin yapılacağını kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​

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