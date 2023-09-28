Parçalı Bulutlu 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 28.09.2023 13:00

İspanya'da hakemler teknik komitesinin ofislerinde arama yapıldı

İspanya'da "Negreira olayı" olarak adlandırılan, Barcelona Kulübünün bir şirketle anlaşarak hakemler hakkında bilgi almaya çalıştığı iddialarıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında hakemler teknik komitesinin (CTA) ofislerinde polis ve jandarma tarafından arama yapıldı.

İspanya'da hakemler teknik komitesinin ofislerinde arama yapıldı
[Fotograf: Reuters]

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Barselona Adli Polis Birimi Ekonomik ve Teknolojik Suçlar Grubu ile jandarmaya bağlı birimlerin, İspanya Futbol Federasyonuna bağlı olan CTA'nın Madrid'deki ofislerine bu sabah saatlerinde giderek ama yaptığı belirtildi.

Güvenlik birimlerinin, Negreira olayı soruşturmasıyla bağlantılı belge aradığı, herhangi bir kişinin gözaltına alınmasının öngörülmediği kaydedildi.

Diğer yandan adli kaynaklara dayandırılarak İspanyol basınında verilen haberlerde, söz konusu iddiaları soruşturan Barselona 1 Numaralı İdare Mahkemesi Hakimi'nin, Barcelona Kulübünün "hakem satın aldığı iddialarına ilişkin hiçbir delile rastlamadığı ancak Barcelona Kulübü hakkında rüşvet verme suçundan dava açılması için yasal süreç başlattığı" yazıldı.

Negreira olayı

İspanya'da Maliye, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketi vergi kaçırma iddiasıyla soruştururken, Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avro ödediği ortaya çıkmıştı.

Barcelona'da mevcut yönetim tüm iddiaları yalanlasa da Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla savcılık soruşturma başlattı.

İddialarla ilgili ayrıca İspanya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA bünyelerindeki disiplin kurumları da soruşturma yürütme kararı almıştı.

ETİKETLER
İspanya La Liga
Sıradaki Haber
Mersin'de plaj voleybolu heyecanı yaşanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:24
Almanya'da Türklerin de yaşamını yitirdiği ırkçı terör saldırısıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi
14:21
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ülkesinin dünyada kabul görmeye başladığını söyledi
14:19
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan sanığa 4 yıla kadar hapis istemi
14:16
İsrail'de Yüksek Mahkeme hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesindeki kanunu görüşüyor
14:06
EPDK üç doğal gaz dağıtım şirketine kayyum atadı
14:06
Akıllı kumaş "Fabenode" TEKNOFEST İzmir'de
Çocuklar, hayallerindeki uçaklara TEKNOFEST'te dokunuyor
Çocuklar, hayallerindeki uçaklara TEKNOFEST'te dokunuyor
FOTO FOKUS
Robot köpek Keçi Mehmetçik'in yol arkadaşı oluyor
Robot köpek Keçi Mehmetçik'in yol arkadaşı oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ