Fenerbahçe evinde farka gitti

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir engelini rahat geçti. Bu sezon ligde çıktığı altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmeyi başardı.

Ganalı stoper Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, skor katkısını sürdürdü.

Müsabakanın 20. ve 80. dakikalarında RAMS Başakşehir ağlarını sarsan 24 yaşındaki ofansif orta saha, ligde ilk 11 çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetti.

Taraflar 36. kez karşılaştı

Süper lig tarihinde taraflar 36 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 19. kez kazanarak sahadan galip ayrılan taraf oldu. RAMS Başakşehir, 12 karşılaşmadan galibiyetle ayrılabilirken, taraflar 5 karşılaşmada ise yenişemedi.

Sarı-lacivertli ekip, evinde oynadığı 19 karşılaşmanın 13'ünü kazanırken 3'ünü kaybetti. Taraflar 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Lig'de son durum

Fenerbahçe, aldığı galibiyet sonrasında ligde 18 puanla liderliğe yükseldi.

RAMS Başakşehir ise, 6 haftada 1 maç kazanırken 5 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Ligde 17. sırada bulunuyor

Karşılaşmanın Önemli Anları

GOL 5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Piatek'in uzaklaştırmak istediği top sağ çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sağ ayağıyla vole vuruşunda Karzev'e de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

[Fotoğraf: DHA]

GOL 10. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin arka direğe ortasında Tadic, topun gelişine altı pas içinde Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun müdahalesi öncesinde topa ayak sokan Duarte, topu kendi kalesine gönderdi: 2-0.

GOL 20. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Cemali Sertel'in hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşan Szymanski'nin köşeye sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

[Fotoğraf: AA]

32. dakikada Fenerbahçe'nin organize atağında Szymanski, ceza sahası içi sol çaprazda Fred'i gördü. Fred'in penaltı noktası civarına çıkardığı topun gelişine uygun durumda Tadic'in vuruşunu, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada Tadic’in kafayla indirdiği topla rakip savunma arkasında topla buluşan Dzeko’nun ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta top kalenin yanından dışarı çıktı.

GOL 80. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine yapılan ortada Batshuayi topu kafayla arka direkte bulunan Szymanski’ye indirdi. Szymanski’nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Djiku (Serdar Aziz dk. 73), Becao, Oosterwolde, Fred (Mert Hakan Yandaş dk. 63), İsmail Yüksek (Bartuğ Elmaz dk. 84), Tadic, İrfan Can Kahveci (King dk. 73), Szymanski, Dzeko (Batshuayi dk. 63)

Başakşehir: Volkan Babacan, Karzev, Cemali Sertel, Duarte, Lima, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Aleksic (Abeid dk. 69), Serdar Gürler, Pelkas (Figueiredo dk. 31), Piatek (Keny dk. 31)

Goller: Djiku (dk. 5), Duarte (dk. 10 kk.), Szymanski (dk. 20 ve 80) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Djiku, Szymanski, Oosterwolde (Fenerbahçe), Figueiredo (Başakşehir)

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Furkan Ürün