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Dünya
AA 01.07.2026 22:48

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e çıktı

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e çıktı

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiğini bildiren Rodriguez, yaralı sayısının ise 11 binden fazla olduğunu belirtti.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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