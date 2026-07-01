Açık 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.07.2026 22:50

ABD'nin NATO Büyükelçisi Whitaker, Türk savunma sanayisini örnek gösterdi

ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayisinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti.

ABD'nin NATO Büyükelçisi Whitaker, Türk savunma sanayisini örnek gösterdi

Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi öncesi, Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin savunma sanayisi kapasitesinin diğer müttefikler için bir "model teşkil etmesi gerektiğini belirten Whitaker, "Tüm müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahip olmak. Türkiye şu anda tersanelerinde tam da bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

"İnanılmaz derecede yetenekli bir müttefik"

Whitaker, bir ay önce Türkiye'de olduğunu belirterek, İzmir, İstanbul ve Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret ettiğine değindi.

Türkiye'yi "inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik" olarak niteleyen Whitaker, "NATO ittifakına ve aynı zamanda hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar." değerlendirmesinde bulundu.

Whitaker, "Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz." diye ekledi.

ETİKETLER
ABD NATO Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:49
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e çıktı
21:38
Güneş Sistemi'nde aslında kaç gezegen var?
21:35
Emine Erdoğan: Her geri kazandırılan ambalaj, doğamıza nefes olarak dönecektir
21:26
Guterres'ten ülkelere çağrı: Yapay Zeka ortak kuralları için beklemeyin
21:20
Bakan Çiftçi: 2026'yı 'Organize Suç Örgütleri ve Uyuşturucu ile Mücadele Yılı' ilan ettik
21:57
Büyükada'da plajda yangın çıktı
NATO Liderler Zirvesi kapsamında yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev alacak
NATO Liderler Zirvesi kapsamında yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev alacak
FOTO FOKUS
Büyükada'da plajda yangın çıktı
Büyükada'da plajda yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ