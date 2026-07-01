ABD'nin NATO Büyükelçisi Whitaker, Türk savunma sanayisini örnek gösterdi

Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi öncesi, Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin savunma sanayisi kapasitesinin diğer müttefikler için bir "model teşkil etmesi gerektiğini belirten Whitaker, "Tüm müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahip olmak. Türkiye şu anda tersanelerinde tam da bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

"İnanılmaz derecede yetenekli bir müttefik"

Whitaker, bir ay önce Türkiye'de olduğunu belirterek, İzmir, İstanbul ve Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret ettiğine değindi.

Türkiye'yi "inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik" olarak niteleyen Whitaker, "NATO ittifakına ve aynı zamanda hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar." değerlendirmesinde bulundu.

Whitaker, "Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz." diye ekledi.