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Gündem
AA 01.07.2026 21:41

İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı heyetiyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyetle görüştü.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı heyetiyle bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Bakan Çiftçi, görüşmeye ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz bu vatana can verdi, gazilerimiz ömürlerini… Bizlere düşen, onların emanetine sadakatle sahip çıkmaktır. Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanımız Sayın Lokman Aylar ve beraberindeki kıymetli heyeti Bakanlığımızda misafir ettik. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz, milletimizin onuru, devletimizin baş tacıdır. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya, gazilerimizin yanında olmaya aynı vefa ve kararlılıkla devam edeceğiz."

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Mustafa Çiftçi
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