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Gündem
AA 01.07.2026 21:25

Emine Erdoğan: Her geri kazandırılan ambalaj, doğamıza nefes olarak dönecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "DOA makinelerinin 81 ilde uygulanmaya başlamasının, çevresel sorumluluğu somut kazanımlara dönüştüren önemli bir adım olduğunu belirterek "Her geri kazandırılan ambalaj, doğamıza nefes, kaynaklarımıza bereket, ülkemizin ekonomisine ise değer olarak dönecektir" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan: Her geri kazandırılan ambalaj, doğamıza nefes olarak dönecektir

Emine Erdoğan, Depozito Yönetim Sistemi'ne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Depozito Yönetim Sistemi ile DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) makinelerinin 81 ilimizde uygulanmaya başlaması, çevresel sorumluluğumuzu somut kazanımlara dönüştüren önemli bir adımdır. Her geri kazandırılan ambalaj, doğamıza nefes, kaynaklarımıza bereket, ülkemizin ekonomisine ise değer olarak dönecektir. Projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor, DOA ile geri dönüşüm kültürünün daha da güçlenmesini diliyorum."

DOA Türkiye geneline yayıldı: 1 şişe 1 lira

Türkiye'de Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansınca yürütülen Depozito Yönetim Sistemi, içecek ambalajlarının doğaya karışmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda DOA makineleri, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayıldı. Vatandaşlara, iade ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 lira teşvik bedeli ödenecek.

Bu tarih itibarıyla Türkiye genelindeki market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfeler ile otel, restoran ve kafe gibi işletmeler de DOA'ya geçti.

Artık işletmeler biriken içecek ambalajlarını seçtikleri saha operatörüne teslim edecek.​​​​​​​

Depozito iade sistemi 81 ilde başlıyor
Depozito iade sistemi 81 ilde başlıyor

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Emine Erdoğan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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