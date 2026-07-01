Bakan Gürlek, Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçlarını açıkladı

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı sonrası yapılan Bakanlık mülakatlarına ilişkin sonuçları paylaştı.

Yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeye, adalet hizmetlerinin niteliğini artırmaya devam ettiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"20-21 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavını kazanarak Bakanlığımızca gerçekleştirilen mülakatlara katılan adaylardan, ⁠adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı mülakatında 850 aday, ⁠avukat-adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı mülakatında 99 aday, idari yargı hakim yardımcılığı mülakatında 50 aday başarılı olmuştur.

Ayrıca 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'na ilişkin soru iptali sonrası mülakata katılan adaylardan, adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı mülakatında 33 aday, avukat-adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı mülakatında 4 aday, idari yargı hakim yardımcılığı mülakatında 2 aday başarılı olmuştur. Böylece mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısı 1038 olmuştur."

Sonuçlara Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünün internet sayfasından erişilebileceğini bildiren Gürlek, "Yargı teşkilatımıza katılmaya hak kazanan genç meslektaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Teyyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma vizyonumuz doğrultusunda, güçlü, etkin ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.