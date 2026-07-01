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Gündem
AA 01.07.2026 18:30

MİT Başkanı Kalın, Kerkük'ü ziyaret etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret ederek, tarihi Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Kalın'ı Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa karşıladı.

Kerkük'teki ilk durağı Kerkük Kalesi olan Kalın, burada incelemelerde bulunarak Türk şehitliğini ziyaret etti.

Kalın, daha sonra ITC Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Türkmen yetkililerle bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın, Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile de Kerkük Valiliğinde görüşme gerçekleştirdi.

MİT Başkanı Kalın, Kerkük'ü ziyaret etti

Bağdat'ta yoğun görüşme trafiği

MİT Başkanı Kalın, dün Bağdat'ta yoğun görüşmeler yapmıştı.

Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Meclis Başkanı Heybet Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Siyade Koalisyonu lideri Hamis Hançer ve Takaddüm Partisi Başkanı Muhammed Halbusi bir araya gelmişti.

Görüşmelerde Türkiye- Irak arasında güvenlik ve istihbarat iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınmıştı.

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İbrahim Kalın Irak MİT
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