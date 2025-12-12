Fenerbahçe Avrupa'da rahat kazandı

Brann Stadı'ndaki müsabakaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti.

Nene'nin pasında savunmanın arkasına hareketlenen milli futbolcu, ceza sahasına girer girmez aşırtma bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 18. dakikasında Helland, En-Nesyri'ye yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kart görürken Brann, 10 kişi kaldı.

Rakibinin 1 kişi eksik olmasını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, 36 ve 44. dakikalarda Anderson Talisca'nın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci devrede oyunun kontrolünü ele alan Fenerbahçe'de Talisca, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve karşılaşma sonunda "maç topunu" aldı.

Rakibini 4-0 yenen sarı-lacivertliler, puanını da 11'e yükselterek play-off turuna çıkmak için avantaj elde etti.

Avrupa golcüsü Kerem Aktürkoğlu

Brann karşısında 5. dakikada Nene'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girip aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirirken sarı-lacivertli forma altında UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. golünü attı.

Kerem, daha önce iç sahada 2-1 kazanılan Nice maçında 2 kere tabelayı değiştirirken 1-0 kazanılan Stuttgart müsabakasında da takımının tek golünü kaydetmişti.

Gol sayısını 4'e yükselten Kerem Aktürkoğlu, 6 golü bulunan Ludogorets oyuncusu Stanic'in ardından Anderson Talisca ile en golcü isimler arasına girdi.

Kerem Aktürkoğlu, 73. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.

Talisca, Fenerbahçe formasıyla ikinci kez hat-trick yaptı

Brann karşısında hat-trick yapan Anderson Talisca, UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 2 maçta 4 gole ulaştı.

Son oynanan Ferencvaros mücadelesinde skoru 1-1'e getiren golü kaydeden Brezilyalı futbolcu, Brann filelerini ise 3 kez havalandırarak Fenerbahçe kariyerinde ikinci kez hat-trick yaptı.

Mücadelenin 36. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında Jayden Oosterwolde'nin kafayla indirdiği topu yakın mesafeden filelere gönderen Talisca, devre bitmeden bir kez daha sahneye çıktı.

Maçın 44. dakikasında Archie Brown'ın soldan ortasında meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol eden Talisca, düzgün vuruşla skoru 3-0'a getiren isim oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında da rakip savunma arasında birçok kez topla buluşan Brezilyalı futbolcu, 65. dakikada farkı 4'e yükselten golü kaydetti.

Levent Mercan'ın soldan ortasında kale sahasına hareketlenen Talisca, bu kez kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Brezilyalı futbolcu, 73. dakikada yerini Sebastian Szymanski'ye bıraktı.

Fenerbahçe formasıyla ilk hat-trick performansını geçen sezon Kadıköy'deki Trabzonspor müsabakasında yaşayan Talisca, Brann karşısında bu başarısını yineledi.

İsmail Yüksek korkuttu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, karşılaşmanın 54. dakikasında Brann futbolcusu Holm ile girdiği ikili mücadele sonrasında endişeye sebep oldu.

Başına darbe sonrasında yerde kalan İsmail, sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında kenara geldi. Bir süre yedek kulübesi önünde oturan milli futbolcu, 57. dakikada yeniden oyuna dahil oldu.

Maça devam eden İsmail Yüksek, 61. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.

Szymanski 4 maç sonra sahada

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Brann karşısında 73. dakikada Talisca'nın yerine oyuna dahil olurken 4 resmi maçın ardından sahaya çıktı.

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor karşısında yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan ayrı kalan Szymanski, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında kadroya dahil edilmezken UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros ve Süper Lig'deki RAMS Başakşehir maçlarında kadroda olmasına karşın süre almadı.

Brann mücadelesinde ikinci yarıda oyuna dahil olan 26 yaşındaki oyuncu, 4 maç sonra formasına kavuştu.

Nene, Brann'a karşı bu sezon 2. kez sahada

Fenerbahçe'nin Malili futbolcusu Dorgeles Nene, bu sezon Brann'a karşı deplasmanda 2 farklı takımla sahaya çıktı.

Sezon başında Red Bull Leipzig formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Brann karşısında her iki maçta da ilk 11'de oynayan 22 yaşındaki futbolcu, Norveç'teki Alman ekibinin 4-1 kazandığı ilk maçta takımının ilk golünü kaydetmişti.

Nene, Fenerbahçe formasıyla da 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golün pasını verdi.

Avrupa'da deplasmandaki ilk galibiyeti

Brann'ı 4-0 yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı.

Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e rakip sahada 3-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, Çekya ekibi Viktoria Plzen' ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe ilk deplasman galibiyetini alırken Brann da sahasında ilk yenilgisini yaşadı.

Norveç temsilcisi bu sezon sahasındaki iki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Utrecht'i 1-0, Rangers'ı da 3-0 yendi.

Kamil Efe Üregen, Fenerbahçe formasıyla ilk kez süre aldı

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Kamil Efe Üregen, Brann mücadelesinin 84. dakikasında Milan Skriniar'ın yerine oyuna dahil olurken Fenerbahçe formasıyla da ilk kez sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımda ilk kez Ferencvaros mücadelesinde kadroya dahil edilen genç savunma oyuncusu, Norveç deplasmanında ilk maç heyecanını yaşadı.