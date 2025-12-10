Galatasaray Monaco'dan mağlup döndü

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Fransa Ligi ekibi Monaco'ya konuk oldu.

Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılan müsabaka, TSİ 23.00'te başladı. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çaldı. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlendi.

Maçta ilk yarıda gol sesi çıkmazken ikinci yarının 50. dakikasında Monaco penaltı kazandı. Topun başına geçen Zakaria'nın vuruşunu Uğurcan Çakır çıkardı. 67. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Uğurcan Çakır'ın yerine Günay Güvenç kaleye geçti. 68. dakikada Monaco Balogun'un golüyle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca temsilcimiz sahadan mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla 9 puanda kalan Galatasaray 17. sıraya gerilerken, Monaco ise puanını 9'a yükselterek 18. sırada yer aldı.