"Dört Büyükler"in sosyal medyadaki takipçi sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

"Dört Büyükler'in ABD merkezli sosyal medya platformları Instagram, YouTube ve X ile Türkiye merkezli yeni sosyal medya platformu NSosyal'deki toplam takipçi sayıları Mart 2021'den bu yana 49 milyondan 82 milyona yükselirken taraftar gönül verdikleri takımları sosyal medyadan takip ediyor.

Galatasaray Instagram'da 17,6 milyon, X'te 14,7 milyon, YouTube'ta 3,8 milyon ve yeni sosyal medya platformu NSosyal'de 41 bin olmak üzere dört platformda da zirvede yer alırken, toplamda 36 milyon takipçi sayısı yakaladı.

Instagram'da 11,5 milyon, X'te 12,4 milyon ve YouTube'ta 3 milyon ve NSosyal'de 23 bin ile dört platformda toplamda 27 milyon takipçiye sahip Fenerbahçe ise ikinci sırada bulunuyor.

Beşiktaş Instagram'da 7,6 milyon, X'te 5,8 milyon, YouTube'ta 1,6 milyon ve NSosyal'de 12 bin takipçi sayısıyla toplamda 15 milyonu geçti.

Instagram'da 1,4 milyon, X'te 1,9 milyon, YouTube'ta 362 bin ve NSosyal'de 13 bin takipçisi bulunan Trabzonspor da 3 milyon 675 binle sıralamada yer aldı.

Dört büyüklerin dört platformda toplam takipçi sayısı

Sıra Takım Toplam Takipçi 1 Galatasaray 36 milyon 2 Fenerbahçe 27 milyon 3 Beşiktaş 15 milyon 4 Trabzonspor 3,7 milyon

Taraftarlar takımlarını YouTube'tan izledi

Trabzonspor, YouTube kanalını 2005'te, Galatasaray 2011'de, Beşiktaş 2012 yılında, Fenerbahçe ise 2013'te açtı.

Abone sayısı YouTube özelinde ayrı bir önem taşıyor. Kulüpler abone sayısını arttırarak YouTube'tan gelir de elde edebiliyor.

Taraftar sayısının az olduğu ve bu nedenle tribün gelirlerinin düşük olduğu bu dönemde kulüpler, YouTube kanalı abone sayılarıyla gelir sağlıyor.

Dört büyüklerin Mart 2021'de YouTube'taki abone sayısı 4,6 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında YouTube özelinde dört büyüklerin abone sayısında 4 milyondan fazla artış yaşandı ve 8,7 milyona yaklaştı.

Geçen yaklaşık 5 yıl içinde Galatasaray'ın YouTube'taki abone sayısı 1,7 milyondan 3,8 milyona ulaşırken, Fenerbahçe ise 1,9 milyondan 3 milyona çıktı. Beşiktaş'ın YouTube'ta abone sayısı ise 820 binden 1,6 milyona yükselirken, Trabzonspor'un abone sayısı ise 240 binden 362 bine çıktı.

X'te Dört Büyükler'in takipçi sayıları

Maçların ardından tribünden ayrılan taraftarların buluşup karşılaşmaları yorumladığı kahvehanelerin ve diğer buluşma noktalarının yerini X aldı.

Dört büyüklerin Mart 2021'de X'teki takipçisi sayısı 24 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında X özelinde dört büyüklerin takipçi sayısında 10 milyondan fazla artış yaşandı ve 34,8 milyon oldu.

Bu platformda 5 yıllık bir değerlendirme dikkate alındığında Galatasaray, takipçi sayısını 9,8 milyondan 14,7'ye, Fenerbahçe 8 milyondan 12,4'e, Beşiktaş 4,5 milyondan 5,8'e ve Trabzonspor ise 1,8 milyondan 1,9 milyona yükseltti.

Instagram'da 4 yılda 12 milyon artış

Dört büyüklerin Mart 2021'de Instagram platformundaki takipçi sayısı 20 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında Instagram özelinde 18 milyonluk artış yaşandı ve 38,1 milyon oldu.

Söz konusu süreçte Galatasaray, takipçi sayısını 9,6 milyondan 17,6 milyona, Fenerbahçe 6,3 milyondan 11,5 milyona, Beşiktaş 3,8 milyondan 7,6 milyona, Trabzonspor ise 830 binden 1,4 milyona yükseltti.

NSosyal'de "Dört Büyükler" yerini aldı

Türkiye merkezli yeni sosyal medya platformu NSosyal'de; Galatasaray, 41 bin takipçi ile ilk sırada yer alırken Fenerbahçe'nin ise 23 bin takipçisi bulunuyor.

NSosyal'de Trabzonspor'u 13 bin, Beşiktaş'ı ise 12 bin kişi takip ediyor.