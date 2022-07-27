Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşılaşacak
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e 2-1 yenilen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin 3. eleme turundaki rakibi ise Çekya ekibi Slovacko olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.
Fenerbahçe Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan itibaren devam edecek. Sarı-lacivertli ekibin bu turdaki rakibi Çekya ekibi Slovacko olacak. İlk maç İstanbul'da, rövanş ise Çekya'da oynanacak.
Etiketler: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
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