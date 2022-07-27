Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetti

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibine rövanş maçında 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe bu skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Maçın öne çıkan anları

2. dakikada sağdan İrfan Can’ın kullandığı köşe vuruşunda Dinamo Kiev savunması topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan İsmail Yüksek’in vuruşunda altıpas üzerinde oluşan karambolde topla buluşan Rossi’nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza yayı önü sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

22. dakikada Dinamo Kiev savunmasının uzaklaştırmak istediği top İrfan Can’da kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden pasında topla buluşan King’in şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafına doğru açıldı. Çizgi üzerinde Valencia topu kontrol ederek dar açıdan kaleye yaptığı vuruşta Dinamo Kiev savunması topu kornere gönderdi.

47. dakika Ferdi’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Rossi, topla birlikte ceza sahası içine girerken rakibinden sıyrılamadı. Topu önünde bulan Joshua King’in şutunda top yan ağlarda kaldı.

Fenerbahçe 10 kişi kaldı

53. dakikada İsmail Yüksek orta sahada Buyalskiy ile girdiği ikili mücadelede hakem Massimiliano Irrati, pozisyonu faul olarak değerlendirdi. 29. dakikadan sarı kartı olan İsmail Yüksek ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

58. dakikada ceza sahası içi sağ taraftan Kedziora’nın pasında Buyalskiy, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

68. dakikada uzun topu ceza sahası içinde kontrol eden Valencia, yakın mesafede Popov tarafından düşürülürken, hakem Irrati penaltı düdüğünü çaldı.

70'inci dakikada penaltı kaçtı

70. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Valencia’nın şutunda kaleci Bushcan sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Crespo’nun kullandığı serbest vuruşta uzak direkte kafayı vuran Szalai’nin kaleye giden şutunda kaleci Bushcan son anda topa dokunarak kornere çeldi.

88. dakikada sağ kanattan Lincoln’ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Attila Szalai kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

98. dakikada Sydorchuk’un derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Vanat, ceza sahası içine girerek yerden yaptığı vuruşta kaleci Altay, meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

114. dakikada Vivcharenko ceza sahası içi sol taraftan yerden sert ortasında uzak noktada Karavaev topun gelişine vururken kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Hakem Irrati topun çizgiyi geçtiğini belirleyerek golü verdi. 1-2