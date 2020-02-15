Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe Ankara'da kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
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Etiketler: süper lig mke ankaragücü-fenerbahçe maç sonucu fb maçSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 22:01
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