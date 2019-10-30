Türkiye’deki kariyerini ve yaşadıklarını anlattığı röportajında Brezilyalı oyuncu Felipe Melo, Fatih Terim’den eski takım arkadaşlarına ve oynadığı maçlara kadar birçok konuya değindi.

Galatasaray’ın unutulmaz oyuncularından Felipe Melo, yayıncı kuruluş Beinsport'a açıklamalarda bulundu.

Futbol hayatına ülkesi Brezilya'da devam eden Melo, "Kariyerimin en çok kupa kazandığım dönemini Galatasaray'da geçirdim. 4 yılda 7 kupa. En unutulmazı Kadıköy'de kupa kaldırmamızdı. Türkiye'de en çok her yıl ayrı bir şampiyonluk kutlamayı özledim. Kulüpten gelen birçok davet sonrası aralık ayında tekrar orada olacağım" dedi.

"Geri dönmeyi tabii ki düşünüyorum"

Gelecekte bir gün Galatasaray'da yeniden görev yapmak istediğini belirten 36 yaşındaki orta saha, "Bu şerefi hayattayken, hala futbol oynuyorken tadacağım. Hala oynayan eski takım arkadaşlarım, yöneticiler ve Fatih Terim ile bağlarımız kopmadı. Geri dönmeyi tabii ki düşünüyorum ama bu nasıl bir pozisyonla gerçekleşir bilemem. Bu güzel hikayeyi devam ettirmek isterim" diye konuştu

"Alex De Souza, Türkiye’ye gitti ve birçok kapı araladı"

Melo, Brezilyalı oyuncuların Türkiye'de fazlasıyla sevilmesiyle ilgili olarak da, "Alex De Souza, Türkiye’ye gitti ve birçok kapı araladı.Takımı için birçok kupa kazandı. Jardel ve Taffarel de keza. Bu oyuncuların ardından ben de kupalar kazandım.

Galatasaray, Avrupa kupalarına uzandığında hep Brezilyalı oyuncular kadrosunda bulunuyordu. Bence bu sevginin sırrı bu oyuncuların Türkiye’de başarılı olup, kupalar kaldırıp, güzel bir futbol sahaya koyarak Brezilyalı kalitesini yansıtmalarıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT SPOR