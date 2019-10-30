Almanya Federasyon Kupası 2. Turu'nda Arminia Bielefeld, SchücoArena'da Schalke 04'ü ağırladı. Milli futbolcumuz Ozan Kabak, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Maça iyi başlayan ve ilk yarıyı domine eden Schalke, 15. dakikada Schöpf'ün attığı golle skoru 1-0'a taşıdı. Ardından Schalke'de 25. dakikada golü atan Raman skoru 2-0'a taşıdı. Bu golün 6 dakika sonrasında Raman yine sahneye çıktı ve ilk yarı sonucunu tayin etti.

Soyunma odasına 3-0 geride giden Arminia Bielefeld 2. yarıya fırtına gibi girdi. 72. dakika Klos ve 77. dakikada Soukou'nun attığı goller ev sahibine yetmedi. Bu sonuçla sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Schalke 04, adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Kaynak: TRT SPOR

