Ramazan Sarı'dan bronz madalya30 Ekim 2019 Çarşamba 09:03 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 09:05
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda milli sporcu Ramazan Sarı, bronz madalya kazandı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Lodovika Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler serbest stil 79 kiloda Ramazan Sarı, ABD'li Muhammed Mustafa Mc Bryde ile karşılaştı.
Rakibini 8-3 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti
Ramazan Sarı, ilk turda Japon Yudai Takahashi'yi 7-2, çeyrek finalde Ermeni rakibi Arman Avaghyan'ı 15-10 yenerek yarı finale yükselmiş, yarı finalde ise Gürcü rakibi Tariel Gaphrindashvili'ye 10-6 yenilmişti.
Osman Göçen bronz madalya maçına çıkacak
Serbest stil 86 kiloda Osman Göçen ilk turda Filipinli James Blair'i 10-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Ukraynalı Demid Karachenko'yu 13-2 sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Kanadalı Aleksandr Robert Moore'u 12-2 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde dünya şampiyonu İranlı rakibi Kamran Ghorban Ghasempour'e 4-4 sayı puanıyla yenilen Osman Göçen, yarın bronz madalya maçına çıkacak.
Kaynak: AA