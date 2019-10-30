Spor
Bayern Münih turladı30 Ekim 2019 Çarşamba 09:17 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 09:18
Almanya Kupası 2. turunda Bayern Münih, deplasmanda Bochum'u 2-1 yenerek bir üst tura çıktı.
Bayern Münih, Vonovia-Ruhr Stadı'nda Almanya İkinci Ligi'nde mücadele eden Bochum takımına konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 36. dakikada Alphonso Davies'in kendi kalesine attığı golle Bochum'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda Bayern Münih, 83. dakikada Serge Gnabry ve 89. dakikada Thomas Müller ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bavyera ekibi böylelikle Almanya Kupası'nda 3. tura yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler: bayern münih Almanya Kupası 2. tur