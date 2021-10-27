Spor Toto Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi Beşiktaş yenilgisiyle son bulan Galatasaray, yeniden bir seri yakalamayı amaçlıyor.

Sarı kırmızılılar, pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasını çıkışa geçme fırsatı olarak görüyor.

Teknik direktör Fatih Terim, derbinin ardından oyuncuları ile yaptığı toplantıda pas ve savunma hatalarına dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam, savunma oyuncularını adam paylaşımı ve pozisyon alma konularında uyardı. Terim, futbolcularından, geçiş oyununda pas hatalarını en aza indirmelerini ve daha çok sorumluluk almalarını da istedi.

Fatih Terim, takım kaptanları ile ayrıca görüştü. Fatih Terim, kaptanlardan genç futbolcuları motive etmelerini istedi.

Diğer yandan Galatasaray’da, Gaziantep Futbol Kulübü maçında forvet değişecek. Moskova deplasmanına 11'de başlayan, derbide de sonradan oyuna giren Muhammed bu hafta maça yedek başlayacak.

Teknik heyet, Beşiktaş maçında penaltı kaçıran Mısırlı futbolcudan maçın gidişatına göre yararlanmayı planlıyor. Fatih Terim'in, pazar günü oynanacak mücadelede tercihini Halil Dervişoğlu'ndan yana kullanması bekleniyor.