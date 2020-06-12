Galatasaray hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı öncesi takıma son uyarılarını yaptı.

28 Nisan'dan bu yana dış dünyadan uzak çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda Terim, 8'de 8 yaparak avantajı elinde tutmak istiyor.

Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde oyuncuları ile toplantı yapan tecrübeli teknik adamın, "Tüm maçları kazanalım, kaderimizi kendimiz tayin edelim" dediği belirtildi.

Fatih Terim, bir uyarıyı da diğer maçlar için yaptı.

Futbolcularına gelecek maçları şimdiden düşünmeyin diyen tecrübeli teknik adam, "İlk rakibimiz Çaykur Rizespor. Maç maç düşünerek, adım adım ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.