Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fatih Terim'den oyuncularına uyarı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tekrar başlayacak Süper Lig öncesi oyuncularına son uyarılarını yapıyor. Terim, futbolcularına "8'de 8 yapalım avantaj bizde olsun." dedi.
Galatasaray hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı öncesi takıma son uyarılarını yaptı.
28 Nisan'dan bu yana dış dünyadan uzak çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda Terim, 8'de 8 yaparak avantajı elinde tutmak istiyor.
Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde oyuncuları ile toplantı yapan tecrübeli teknik adamın, "Tüm maçları kazanalım, kaderimizi kendimiz tayin edelim" dediği belirtildi.
Fatih Terim, bir uyarıyı da diğer maçlar için yaptı.
Futbolcularına gelecek maçları şimdiden düşünmeyin diyen tecrübeli teknik adam, "İlk rakibimiz Çaykur Rizespor. Maç maç düşünerek, adım adım ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.
Etiketler: Galatasaray teknik direktörü Fatih TerimSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 16:17
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