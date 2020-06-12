Koronavirüs nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın artan maliyetlerinin karşılanması konusu, tartışılmaya devam ediyor.

Japon hükumeti, maliyetleri düşürme konusunda yeni planlamalar yapıyor.

Şu an için 2 milyar dolardan, 6 milyar dolara kadar çıkması beklenen ek maliyetlerin, Japon vergi mükellefleri tarafında karşılanması gündemde.

2021'de yapılacak olan oyunların hazırlıkları da devam ediyor. Organizatörler, tesislerin yüzde 80'inin onay aldığını açıkladı.

Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Mori, bir kaç noktada yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.