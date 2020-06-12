Vedat Muriç'in İngiltere veya İtalya'ya transferi, Çaykur Rizespor'un yüzünü güldürecek.

Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, Kosovalı oyuncuyu Fenerbahçe'ye, bir sonraki satıştan yüzde 15 pay alma şartıyla verdiklerini söyledi.

"Eğer giderse satıştan yüzde 15 pay hakkımız var"

Başkan Kartal, Vedat Muriç'in önemli bir oyuncu olduğunu belirtti.

"Vedat'ın başarılı olmasını çok istiyorum. Yurt dışında önemli takımlara transfer olacağı konuşuluyor. Eğer giderse satıştan yüzde 15 pay hakkımız var. Ancak her şey para değil. Onun başarılı olması, bizim için övünç kaynağı."

"Yabancı sayısı kademeli azaltılmalı"

Çaykur Rizespor Başkanı, 14 yabancı futbolcu kuralını fazla bulduğunu da vurguladı.

"Bu sayıyı bir anda düşürmek olmaz. Kademeli olarak azaltılmalı. Bana sorarsanız hiç olmasın. Zaten artık her kulüp altyapısını güçlendirmek zorunda. Çaykur Rizespor'un kurtuluşu da özkaynaktan geçiyor."