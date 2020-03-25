Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkması oyuncularda moral bozukluğuna yol açtı.

Yardımcıları aracılığıyla futbolculara ulaşan deneyimli çalıştırıcı "Panik yapmayın! Sakin olun. Ben iyiyim." mesajı gönderdi.

Terim, "Bu süreci hep beraber, birlikte atlatacağız. Uyarılarımı dikkate alın ve evden çıkmayın" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’ın testlerinin pozitif çıkmasından büyük üzüntü duyan oyuncular çalışmalarını da sürdürüyor...

Sarı kırmızılı futbolcular, teknik ekibin özel olarak hazırladığı antrenman ve bağışıklık sistemini güçlendiren programları evlerinde uyguluyor. .

Yardımcı antrenörler de, oyuncuların antrenman performanslarıyla beslenme programlarını takip ediyor ve koronavirüs tedbirlerini hatırlatıyor.

Buse Terim Bahçekapılı, babası Fatih Terim'in iyi olduğunu duyurdu

Koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun iyi olduğunu belirtti.

Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi, daha iyi olacak biliyorum. Bugün biz aile fertleri duygusal olarak pek iyi değiliz ama olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, evde kalmaya devam edin." ifadelerini kullandı.

Önceki gün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Terim, hastanede tedavi görüyor.