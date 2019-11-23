Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından, A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırırken sorun yaşadığı Arda Turan ile maçtan önce bir araya gelmesiyle ilgili de açıklama yaptı.

Deneyimli teknik adam, Arda Turan’ın maçtan önce kendisine gelip sarılması ve elini öpmesi hakkında konuştu.

"Tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün"

"Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor. Bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım, benim yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer tabii ki. O gün o söylemimi hak ediyorsa, bugün de bu söylemimi hak ediyor."

Kaynak: TRT SPOR