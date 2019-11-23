Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe Beko, 10. hafta mücadelesinde Asvel'le karşı karşıya geldi.

Maça Derrick Williams'ın arzulu oyunuyla başlayan sarı lacivertliler, daha ilk dakikalarda skor üstünlüğünü yakaladı.

İlk çeyrek 19-16 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte sahneye Melih Mahmutoğlu çıktı.

Hücumda yüksek yüzdeyle oynayan kaptan Melih skoru sürükledi ve devreye 48-36 temsilcimizin üstünlüğüyle girildi.

Obradoviç'in öğrencileri soyunma odasından da daha iyi dönen taraf oldu. Stimaç'ın enerjisiyle etkili olan Fenerbahçe Beko farkı daha da açarak son çeyreğe 67-52 önde girdi.

Sarı lacivertliler final periyotunda da hata yapmadı. Rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Obradoviç'in öğrencileri sahadan 88-72 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da 21 sayıyla oynayan Vladimir Stimaç, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Stimaç'a 17 sayıyla Derrick Williams eşlik etti. Ev sahibi Asvel'deyse David Lighty 18 sayıyla oynadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, bu sezon Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'ndeki üçüncü galibiyetini elde etti.

Sarı lacivertliler ayrıca sezonun ilk deplasman galibiyetine de imza atmış oldu. Fransız ekibi Asvel'se 5 galibiyette kaldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45’te Khimki Moskova’yı konuk edecek.

Kaynak: TRT SPOR