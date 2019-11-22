Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, ligde 41 maç sonra sahasında kaybetti.

Sarı-kırmızılı takımın, Türk Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmadan sonra elde ettiği 41 maçlık yenilmezlik serisi, Medipol Başakşehir müsabakasında sona erdi.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasından önce sahasında çıktığı 41 lig maçında 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşamıştı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde 930 gün sonra Türk Telekom Stadı'ndan puan elde edemedi.

[Fotoğraf: AA]

Ligde 3. kez yenildi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 9. haftada ise dış sahada Beşiktaş'a 1-0 yenilmişti.

Süper Lig'in ilk 12 haftasında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 19 puanda kaldı.

Karşılaşmayı kazanan Medipol Başakşehir ise puanını 22'ye çıkardı.

Babel cezalı duruma düştü

Karşılaşmada sarı kart gören Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, cezalı duruma düştü.

Hollandalı futbolcu, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan karşılaşmayı 36 bin biletli seyircinin takip ettiği açıklandı.

[Fotoğraf: AA]

İlk yarı

22. dakikada konuk takım Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Soldan uzun oynanan topa hareketlenen Visca, Emre Taşdemir ile girdiği mücadeleye rağmen ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlağı indirdi. Penaltı noktası üzerine gelen topa Crivelli'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Okan Kocuk yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunması pozisyonun devamında topu kornere gönderdi.

34. dakikada Galatasaray'da sağ kanatta taç çizgisine yakın yerden kazanılan faul atışını Ömer Bayram kullandı. Bu futbolcunun kale önüne gönderdiği topa kimse müdahale edemedi. Meşin yuvarlağı son anda gören kaleci Mert Günok, gösterdiği refleksle topu çelmeyi başardı. Yaşanan tehlikede son olarak savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

40. dakikada hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Mariano sağda Clichy'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine bekletmeden vurduğu topa ceza sahası içi sol çaprazdaki Adem Büyük de dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok son anda uzanarak kornere çeldi.

Mücadelenin devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

[Fotoğraf: AA]

İkinci yarı

49. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mariano'nun ortasında ön direğe hareketlenen Feghouli'nin altıpas içinde vurduğu meşin yuvarlağı, yakın direk dibinde kaleci Mert Günok kornere gönderdi.

78. dakikada Medipol Başakşehir mücadelede öne geçti. Lemina'nın orta sahada kaptırdığı topla hızlı çıkan konuk takımda İrfan Can Kahveci, pasını soldan bindiren Gulbrandsen'e verdi. Ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Norveçli futbolcu, meşin yuvarlağı Okan Kocuk'un yanından ağlarla buluşturdu: 0-1

Müsabaka, turuncu-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA