Ligin 19. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de 3'ü zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Denizlispor maçına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Ryan Babel kadrosuyla başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı.

Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan futbolculardan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan sakatlığı, Mbaye Diagne kart cezası nedeniyle kadroya giremedi, Okan Kocuk, Etebo ve Luyindama yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Muslera, Linnes, Donk, Emre Akbaba, Feghouli ve Babel 11'de maça başladı.

Arda Turan'dan Muslera'ya kaptanlık jesti

Sarı-kırmızılı ekipte Arda Turan, kaptanlık pazubendini Fernando Muslera'ya devretti.

Yaşadığı uzun sakatlık sürecini atlatıp 220 gün sonra sahalara dönen Muslera, Yukatel Denizlispor müsabakasına kaptan olarak çıktı.

Ligde bu sezon maçlara kaptan olarak çıkan Arda Turan'ın karşılaşma öncesinde soyunma odasında pazubendi tecrübeli file bekçisine vererek jest yaptığı bildirildi.

Sofiane Feghouli 4 maç sonra oynadı

Sakatlığını atlatan Sofiane Feghouli, ligde 4 maç sonra forma giydi.

Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında sakatlanan Cezayirli futbolcu, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş müsabakalarında yer alamadı.

Sakatlığının geçmesinin ardından Beşiktaş derbisinde kadroya giren ancak süre alamayan Feghouli, Yukatel Denizlispor mücadelesine ilk 11'de başladı.

Santrforda Babel oynadı

Fatih Terim, santrforları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda bu bölgede Ryan Babel'i oynattı.

Falcao ile bu bölgede daha önce oynattığı Oğulcan Çağlayan'dan sakatlığı, Diagne'den ise kart cezası nedeniyle yararlanamayan Terim, genelde sol kanatta görev verdiği Babel'i santrfora çekti.

Denizlispor'da 2 değişiklik

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son lig müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Ege temsilcisi, müsabakaya Costel Pantilimon,Tiago Lopes, Muhammet Özkal, Fabiano Leismann, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, Mattheiu Dossevi, Hadi Sacko, Recep Niyaz, Angelo Sagal ve Hugo Rodallega ilk 11'i ile çıktı.

Yeşil-siyahlı takımın yedek kulübesinde Cenk Gönen, Ahmad Yasin, Sakıb Aytaç, Federico Varela, Veton Tusha, Mert Sarıkuş, Özer Özdemir, Emirhan Kaşcıoğlu, Alihan Kalkan, Muhammed Kıryolcu yer aldı.

Ligde son oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk 11'inde yer alan futbolculardan Özer Özdemir yedeğe çekilirken, Muris Mesanovic kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerinde Bergdich ve Rodallega forma giydi.