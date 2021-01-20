Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 19:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor'a ABD'li orta saha
Yukatel Denizlispor, 30 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusu Mikkel Diskerud ile sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İsveç ekiplerinden Helsingborg forması giyen Diskerud için, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Oyuncu, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı.
Kariyerinde 351 maça çıkan Diskerud, 44 gol attı. ABD Milli Takımı'nda da 38 kez forma giyen oyuncu, 6 kez fileleri havalandırdı.
Kulübümüz, son olarak Helsingborgs forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikkel "Mix" Diskerud ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) January 20, 2021
Mikkel "Mix" Diskerud'a hoşgeldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/Jrzy5GbeT4
Etiketler: Denizlispor Transfer Haberleri
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