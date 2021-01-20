Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Emre Akbaba, 17. dakikada Feghouli, 45+1. dakikaida Donk, 60. dakikada Muhammet Özkal kendi kalesine, 64. dakikada Belhanda ve 90+2. dakikada Jesse Sekidika kaydetti.

Denizlispor'u tek golünü ise 48. dakikada Veton Tusha attı.

Ligde 11'inci galibiyetini alan Galatasaray, puanını 36'ya yükselterek lig sıralamasında üçüncü sıraya geldi.

Galibiyet hasretini altı haftaya çıkartan Yukatel Denizlispor bu sezon ligde 11'inci yenilgisini aldı. Yeşil-siyahlı takım 14 puanla ligde en son sırada yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Babel'in ceza sahası yayı içinden vuruşunda, yerden giden top yandan auta çıktı.

7. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

GOL - 8. dakikada Feghouli'nin ara pasında ceza sahasına hareketlenen Belhanda, sol çaprazda son anda yatarak topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Uygun durumdaki Emre Akbaba, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.

GOL - 17. dakikada Linnes'in sağdan ortasında altıpas önündeki Babel topu kontrol etti. Kaleye sırtı dönük olan Hollandalı futbolcunun dönmesine izin vermeyen Leismann'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Feghouli'ye geldi. Cezayirli oyuncu, bekletmeden düzgün bir şut çıkardı ve topu uzak direğin dibinden ağlarla buluşturdu. 2-0.

[Fotoğraf: AA]

35. dakikada Sagal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Recep Niyaz, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda zamanında çıkan Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 45+1. dakikada Sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde savunmadaki Recep Niyaz'ın uzaklaştırmak istediği top yükseklik kazanarak altıpasa düştü. Pozisyonu iyi takip eden Donk, yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Pantilimon'un sağından ağlara gönderdi. 3-0.

Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde bitirdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında sağ kanattaki Rodallega ortadan hareketlenen Tusha'yı gördü, genç oyuncu ceza alanına girer girmez vurdu ve Muslera'yı mağlup etti. 3-1

59. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Feghouli, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Muhammet Özkal'dan sıyrılan Cezayirli futbolcunun vuruşunda Pantilimon, soluna gelen topu kornere tokatladı.

GOL - 60. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza alanına giren Saracchi'nin vuruşunda Pantilimon'dan dönen top Muhammet'e çarparak ağlara gitti. 4-1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 64. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazda topla buluşan Belhanda ceza alanı dışından vurdu farkı 4'ı çıkardı. 5-1

70. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında araya giren Babel, uzun süre topu sürerek ceza sahasına sokuldu. Kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kalan Hollandalı oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

85. dakikada soldan ceza sahasına giren Sagal'ın vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

GOL - 90+2. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Sekidika ceza alanına girer girmez vurdu ve topu ağlara gönderdi. 6-1

Müsabaka, 6-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı (Dk. 70 Ömer Bayram), Belhanda (Dk. 84 Emre Kılınç), Emre Akbaba (Dk. 84 Jesse Sekidika), Feghouli (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Arda Turan (Dk. 69 Oghenekaro Etebo), Babel

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Muhammet Özkal, Leismann, Bergdich (Dk. 63 Sakıb Aytaç), Murawski, Dossevi (Dk. 63 Ahmed Yasin), Sacko (Dk. 46 Veton Tusha), Recep Niyaz, Sagal, Rodallega

Goller: Dk. 8 Emre Akbaba, Dk. 17 Feghouli, Dk. 45+1 Donk, Dk. 60 Muhammet Özkal (kendi kalesine), Dk. 64 Belhanda, Dk. 90+2 Sekidika (Galatasaray), Dk. 48 Veton Tusha (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 32 Rodallega (Yukatel Denizlispor)