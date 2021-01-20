Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fernando Muslera 220 gün sonra döndü
[Fotoğraf: DHA]
Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı Süper Lig 20'nci hafta müsabakasında sarı kırmızılı takımın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sahalara döndü.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 27. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmada aldığı darbe sonucunda sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera, Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte formasına kavuştu.
220 gün yeşil zeminden uzak kalan Muslera, sarı kırmızılı takımın ligin 20'nci haftasında oynadığı Yukatel Denizlispor maçında hem formasını hem de kaptanlık pazubandını geri aldı.
Etiketler: Galatasaray
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