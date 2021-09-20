Aytemiz Alanyaspor’a sahasında 1-0 kaybeden Galatasaray’da kadro değişiyor. Teknik direktör Fatih Terim, yoğun maç trafiğini düşünerek bazı mevkilerde değişikliğe gidecek.

Tecrübeli teknik adam, özellikle orta saha ve hücumda farklı isimlere şans verecek. Terim, Kayseri deplasmanında futbolcularının fiziksel durumları ve yabancı oyuncu sayısını da göz önünde bulundurarak tercihlerini yapacak.

Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde taraftarının eleştirisine maruz kalan Yedlin sahada olacak. Sol bekte Aanholt, stoperde ise Luyindama ya da Alpaslan ve Nelsson ikilisi görev alacak.

Orta sahada yeni transfer Assuncao’nun süre alma ihtimali bulunuyor. Teknik heyet, Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu’nu ise dinlendirecek.

Genç futbolcunun yerine Ryan Babel ya da Oğulcan 11’de başlayabiliri.

Son 2 maçta sağ kanatta forma giyen Morutan ise Yukatel Kayserispor maçında forvet arkasında görev yapacak.

Fatih Terim, sağ kanatta Emre Kılınç-Feghouli, forvette ise Muhammed ve Halil arasında tercih yapacak.