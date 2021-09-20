Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında "efsane"lerine kaybetti. Galatasaray, uzun yıllar sarı kırmızılı formayı terleten Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildi.

Akdeniz ekibinde göreve yeni başlayan Korkmaz, üst üste ikinci maçından da 3 puanla ayrıldı.

Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Fatih Terim karşısında galibiyet sevinci yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor ve Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde Terim yönetimindeki Galatasaray'a 4 kez rakip olan Korkmaz, puan sevinci yaşayamamıştı.

Fenerbahçe Aykut Kocaman'a yenildi

Fenerbahçe ise kulübün efsane golcülerinden Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Deneyimli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde sarı lacivertli ekibe karşı 25 maçta saha kenarında yer aldı.

Eski takımına karşı 8 galibiyet alan Aykut Kocaman, 14 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşadı. Bu arada Medipol Başakşehir, Fenerbahçe karşısında bu sezon ligdeki ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı.

Turuncu lacivertliler, sarı lacivertli ekip ile karşılaştığı 27'nci maçta 10'uncu galibiyetini ulaştı.