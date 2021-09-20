Fenerbahçe ve Galatasaray efsanelerine kaybetti
Fenerbahçe ve Galatasaray, efsanelerinin takımlarına yenildi. Sarı Lacivertliler, eski golcüsü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e, sarı kırmızılılar ise eski kaptanı Bülent Korkmaz'ın takımı Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında "efsane"lerine kaybetti. Galatasaray, uzun yıllar sarı kırmızılı formayı terleten Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildi.
Akdeniz ekibinde göreve yeni başlayan Korkmaz, üst üste ikinci maçından da 3 puanla ayrıldı.
Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Fatih Terim karşısında galibiyet sevinci yaşadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor ve Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde Terim yönetimindeki Galatasaray'a 4 kez rakip olan Korkmaz, puan sevinci yaşayamamıştı.
Fenerbahçe Aykut Kocaman'a yenildi
Fenerbahçe ise kulübün efsane golcülerinden Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Deneyimli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde sarı lacivertli ekibe karşı 25 maçta saha kenarında yer aldı.
Eski takımına karşı 8 galibiyet alan Aykut Kocaman, 14 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşadı. Bu arada Medipol Başakşehir, Fenerbahçe karşısında bu sezon ligdeki ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı.
Turuncu lacivertliler, sarı lacivertli ekip ile karşılaştığı 27'nci maçta 10'uncu galibiyetini ulaştı.
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