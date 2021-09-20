Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'ün konuğu Antalyaspor
VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde son hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 4-3 yenerek üst üste 2. galibiyetini elde eden VavaCars Fatih Karagümrük, rakibini yenerek yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.
Teknik direktör David Sassarini yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, haftaya 10 puan ve averajla 5. sırada giriyor.
Son hafta Beşiktaş'a 3-2 yenilerek ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Akdeniz ekibi, haftaya 4 puanla 16. sırada giriyor.
Etiketler: Antalyaspor Fatih Karagümrük Süper Lig
Son Haberler
- 13:47
- 13:48
- 13:48
- 13:10
- 13:08
Sıradaki Haber
Nihat Özdemir'den Burak Elmas açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz